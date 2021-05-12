Россияне назвали ежемесячный доход в 173 тыс рублей приемлемым для счастливой жизни

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Жители России озвучили сумму желаемой ежемесячной заработной платы, которая позволит им счастливо жить в стране.

Граждане РФ в ходе опроса признались, что для комфортной жизни им необходимо получать не менее 173 тыс рублей каждый месяц. В сравнении с показателем января счастье россиян подорожало на семь тысяч рублей, в зимний месяц аналогичный показатель был зафиксирован на уровне 166 тысяч.


Если говорить о доходах, которые жители желали получать в предыдущие годы, то в 2015-м респонденты называли сумму в 175 тысяч, а в 2017 году — 184 тысячи рублей. За последние два года планы людей на жизнь в России стали скромнее — 161 и 155 тысяч соответственно.


При этом представления о зарплатах у женщин и мужчин различаются. Так, мужчинам требуется для счастья 192 тысячи, в то время как женщинам всего 155 тысяч рублей. Стоит отметить, что из всех возрастных групп наибольшие суммы озвучивали граждане от 35-44 лет.


Из географических показателей следует, что самое дорогое счастье у москвичей, им необходимо 224 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказались жители Владивостока с 200-ми тысячами рублей, а замкнули тройку горожане из Санкт-Петербурга, там участники исследования претендовали на 183 тысячи рублей, передает РИА "Новости" с отсылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.

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