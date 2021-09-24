Россияне начнут получать более 15 выплат в упрощенном порядке

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Правительство России одобрило проект, согласно которому полномочия по назначению мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда перейдут Пенсионному фонду России (ПФР). Как пишут СМИ, это упростит процедуру начисления и получения множества выплат.

Сейчас ПФР осуществляет ряд выплат для россиян, в том числе и в беззаявительном порядке. Однако некоторые остаются подвластны региональным органам соцзащиты и Роструду, что в некоторых случаях приводит к сложностям с обращением за выплатами и сбором документов. На региональном уровне упростить процесс, не меняя оператора, проблематично, в связи с чем ряд полномочий по 17 выплатам перейдут Пенсионному фонду России.
При этом россиянам станет доступно как личное обращение в отделение, так и дистанционное.

- Поэтому передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях и беззаявительное назначение таких мер поддержки, - заявил замминистра труда и соцзащиты Александр Скляр, цитирует издание "Известия".

Выплаты по одному заявлению без сбора справок можно будет оформить уже с 1 января 2022 года. Например, это касается ежемесячных и единовременных детских пособий, выплат беременным женам военнослужащих по контракту, компенсации страховой премии ОСАГО инвалидам.

Таким образом, ПФР может стать главной площадкой ведения соцказначейства, а россиянам будет проще получить выплаты, так как у фонда богатая база данных. Как уточнили в Минтруда, нововведение затронет порядка 2,083 млн жителей.

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