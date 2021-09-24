Россияне-должники лишатся загранпаспортов в случае принятия проекта Госдумой

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В 2022 году у злостных неплательщиков могут начать забирать заграничные паспорта. Такой проект скоро рассмотрят в Госдуме. Таким образом депутаты хотят дополнить существующее ограничение на выезд из РФ при наличии крупного долга.

Речь идет в основном о злостных неплательщиках алиментов. Авторы инициативы предлагают ввести против таких должников новые меры: помимо существующего запрета на выезд из РФ при наличии долга в 10 тысяч рублей по алиментам или от 30 тысяч любого другого долга (по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ) предлагают вовсе забирать загранпаспорта. Такие введения объясняют тем, что получившие запрет на выезд из страны все равно находят лазейки и успешно выезжают, пока на них висит долг и ответственность за детей.


Согласно проекту, россиян-должников будут уведомлять о том, что "загранник" необходимо передать в миграционную службу в течение пяти дней, не позднее получения статуса "невыездного" по решению суда. Однако, какие санкции последуют, если россиянин просто не принесет свой паспорт, не уточняется. Авторы лишь отметили, что рассмотрят введение возможности изымать заграничные документы.


В профильном комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками "Известиям" подтвердили, что соответствующий проект будет рассмотрен в октябре. Большинство фракций уже поддержали нововведение. Однако некоторые депутаты не согласились, сославшись на то, что большинство невыездных должников ездят через Белоруссию за границу. В этом случае предлагают просто синхронизировать работу баз данных обеих стран.

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