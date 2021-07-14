Россия заняла четвертую позицию в рейтинге стран мира по числу зараженных COVID-19

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РФ поднялась на четвертое место по показателю инфицированных коронавирусом граждан среди стран мира. Данные следуют из показателей ВОЗ на 13 июля 2021 года.

Из свежих данных на сайте Всемирной организации здравоохранения следует, что в рейтинге стран со всего мира по количеству инфицированных COVID-19 Россия поднялась на четвертую позицию. Стоит отметить, что статистическая информация опубликована на момент 13 июля текущего года.


Сегодня на территории РФ выявлено 5 833 175 зараженных вирусом SARS-CoV-2, что по численности опережает Францию, где заболели 5 700 017 человек.


Лидирующую позицию в списке занимает США – 33,5 миллиона заразившихся. На втором месте расположилась Индия с показателем – 30,9 миллиона, а замыкает тройку Бразилия –19 миллионов.

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