Россия заняла четвертую позицию в рейтинге стран мира по числу зараженных COVID-19

Из свежих данных на сайте Всемирной организации здравоохранения следует, что в рейтинге стран со всего мира по количеству инфицированных COVID-19 Россия поднялась на четвертую позицию. Стоит отметить, что статистическая информация опубликована на момент 13 июля текущего года.

Сегодня на территории РФ выявлено 5 833 175 зараженных вирусом SARS-CoV-2, что по численности опережает Францию, где заболели 5 700 017 человек.

Лидирующую позицию в списке занимает США – 33,5 миллиона заразившихся. На втором месте расположилась Индия с показателем – 30,9 миллиона, а замыкает тройку Бразилия –19 миллионов.