Россия закрыла воздушное пространство на западной границе

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Власти Российской Федерации временно закрыли воздушное пространство на границе с Украиной и Белоруссией. Кроме того, несколько аэропортов приостановили рейсы.

Сегодня, 24 февраля, Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов. Ограничения действуют на западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с изданным авиавластями РФ NOTAM.

"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", ‒ говорится в NOTAM.

При этом запрет не распространяется на воздушные судна госавиации. Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта.


Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что сегодня в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы. Ограничения будут действовать с 04 часов 47 минут 24 февраля до полуночи 25 февраля. По информации источника, данные меры были приняты из-за того, что обозначенная зона признана небезопасной для гражданских судов и пассажиров.


Справка

NOTAM ‒ оперативное извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация.

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