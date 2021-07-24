Россия возобновит взаимные перелеты с тремя странами

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Авиасообщение России с еще тремя странам станет доступно в ближайшее время. Об этом стало известно в ходе заседания оперштаба.

С 9 августа Россия вернет полеты в Бахрейн, Доминикану и Молдавию. Данное решение принято на заседании оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19, которое провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.


Перелеты будут осуществляться в Бахрейн из Москвы в Манаму (два рейса в неделю), в Доминикану — по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Пуэрто-Плата и Москва — Ла-Романа (три рейса в неделю) и в Молдавию — по маршруту Москва — Кишинёв (три рейса в неделю).


Кроме того, с 1 августа расширяется число взаимных рейсов в Беларусь: Москва – Минск (до 20 рейсов в неделю), Сочи – Минск и Краснодар – Минск (по три рейса в неделю). Также с 9 августа увеличится количество рейсов в Сирию (Москва — Дамаск) и в Египет (Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх). Данные опубликованы на сайте кабмина.

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