Россия возобновит взаимные перелеты с тремя странами

С 9 августа Россия вернет полеты в Бахрейн, Доминикану и Молдавию. Данное решение принято на заседании оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19, которое провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Перелеты будут осуществляться в Бахрейн из Москвы в Манаму (два рейса в неделю), в Доминикану — по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Пуэрто-Плата и Москва — Ла-Романа (три рейса в неделю) и в Молдавию — по маршруту Москва — Кишинёв (три рейса в неделю).

Кроме того, с 1 августа расширяется число взаимных рейсов в Беларусь: Москва – Минск (до 20 рейсов в неделю), Сочи – Минск и Краснодар – Минск (по три рейса в неделю). Также с 9 августа увеличится количество рейсов в Сирию (Москва — Дамаск) и в Египет (Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх). Данные опубликованы на сайте кабмина.