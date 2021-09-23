Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

С 5 октября список стран, в которые разрешены перелеты, будет включать в себя 64 позиции. Россия снимет ограничения на авиасообщение с пятью странами: Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР.

‒ Кроме того, увеличится количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Шри-Ланку, ‒ сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Напомним, что прекращение регулярного авиасообщения России с другими странами произошло 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Ранее редакция AVOKADO писала о возобновлении авиаперелетов в Испанию и некоторые другие страны.