Россельхознадзор заявил об опасности ввезенных из Турции овощей и фруктов

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Специалисты Россельхознадзора сообщили о наличии возбудителей опасных болезней в овощах и фруктах, которые ввозятся в Россию из Турции.

Накануне прошли переговоры представителей Россельхознадзора и Главного управления продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. В ходе встречи был затронут вопрос контроля качества продуктов, которые Турция поставляет на российские прилавки.

Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ, заявили в пресс-службе надзорного органа.

Справка

Вирус коричневой морщинистости ‒ опасное для растений заболевание, которое вызывает увядание цветов и ветвей, гниль плодов и язвы на коре. Данный вирус быстро распространяется и приносит огромный вред сельскому хозяйству.

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