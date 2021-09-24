Россельхознадзор заявил об опасности ввезенных из Турции овощей и фруктов

Накануне прошли переговоры представителей Россельхознадзора и Главного управления продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. В ходе встречи был затронут вопрос контроля качества продуктов, которые Турция поставляет на российские прилавки.

‒ Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ, ‒ заявили в пресс-службе надзорного органа.

Справка

Вирус коричневой морщинистости ‒ опасное для растений заболевание, которое вызывает увядание цветов и ветвей, гниль плодов и язвы на коре. Данный вирус быстро распространяется и приносит огромный вред сельскому хозяйству.