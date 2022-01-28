Соответствующая информация содержится в письме руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой к главе Роснедр Евгению Петрову. Радионова рассказала в письме, что надзорный орган выявил нарушения на беловской шахте "Листвяжная". Так, на предприятии не была исследована газоносность угольного пласта, не проведены мероприятия по отводу газа из шахты.

‒ Данные обстоятельства являются основанием для ограничения права пользования недрам по лицензии, предоставленной ООО "Шахта Листвяжная", ‒ написала Светлана Радионова в письме к главе Роснедр. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на копию письма.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что топ-менеджеры "СДС-Уголь", которому принадлежит трагически известная беловская шахта, останутся в СИЗО до апреля. Власти Кузбасса высказались о возможном закрытии "Листвяжной".