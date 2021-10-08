Роспотребнадзор за обеды детей наказал кузбасские школы на 1,7 млн рублей

Из данных управления Роспотребнадзора по Кемеровской области следует, что за период с 2020 по 2021 год специалисты организовали 970 проверок в школах региона. За указанный период на изучение по микробиологическим показателям взято 1 500 проб готовых блюд, а еще 1 500 было проверено на калорийность, более 120 проб – на вложение витамина С, 200 проб – на термическую готовность, а 11 200 смывов – на бактерии группы кишечной палочки.

Также эксперты обратили внимание и на продукты, которые поступали на хранение в пищеблоки.

– Всего за 9 мес. 2021 года в дошкольных организациях и общеобразовательных школах исследовано более 600 проб сырья по санитарно-химическим показателям и порядка 380 проб сырья по микробиологическим показателям, – говорится в сообщении.

По итогам всех проверок в кузбасских учебных учреждениях удалось выявить многочисленные нарушения. В общей сложности установлено 593 виновных лица, они оштрафованы на общую сумму 1 700 000 рублей. После проверок в детских садах составлено 314 административных протоколов на общую сумму 1 100 000 рублей.