Роспотребнадзор выявил множество нарушений в организации школьного питания в Кузбассе

Всего в 2020/2021 учебном году на контроле ведомства находилось 748 общеобразовательных организаций, в которых обучалось 312,3 тысячи школьников. При этом охват учащихся 1-11 классов горячим питанием составил 90,1%, детей из 1-4 классов – 100%. В ходе самих надзорных мероприятий специалисты проверили все учреждения.

По итогам работы было составлено 593 протокола об административных правонарушениях. Было вынесено аналогичное количество постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму 1 962 000 рублей. Некоторые сотрудники общеобразовательных учреждений в Кемеровской области после проверок временно были отстранены от работы - всего таких 48.

Под надзорные мероприятия попали и организаторы питания в школах, а также поставщики продуктов. Первых в Кузбассе было 21, последних – 137.

В отношении организаторов было составлено 92 протокола об административных правонарушениях, по которым нарушителям назначили штрафы на общую сумму 340 тысяч рублей. В работе поставщиков выявлено 186 правонарушений, из-за чего к ответственности было привлечено аналогичное числу нарушений количество должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на общую сумму 815 тысяч рублей. 5 поставщикам запретили заниматься своей деятельностью по решению суда.

Также отмечается, что некоторую часть пищевой продукции Роспотребнадзору пришлось снять с реализации: под запрет попали 27 партий, общим объемом 492,5 килограмма.

По поводу любых вопросов, касающиеся организации школьного питания, кузбассовцы могут проконсультироваться по номерам телефонов Роспотребнадзора: 34-88-19, 36-78-50 в будние дни с 8-00 до 17-00.