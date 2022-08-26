Роспотребнадзор высказался о введении карантина в школах Кузбасса

В настоящее время в Кузбассе наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим редакция AVOKADO направила запрос в управление Роспотребнадзора по региону, чтобы узнать, планируется ли введение карантина в школах. Сотрудники надзорного органа рассказали, что дальнейшее развитие ситуации по заболеваемости зависит от многих факторов, поэтому дать конкретный прогноз сейчас сложно.
‒ На данный момент спрогнозировать, будет ли вводиться карантин в образовательных организациях не представляется возможным, ‒ рассказали журналисту AVOKADO в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Ранее надзорный орган дал рекомендации в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
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