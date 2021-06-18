Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для кузбассовцев на фоне новой волны COVID-19

Новый документ вносит изменения в постановление от 24 января 2020 года "Об обеспечении мероприятий по санитарной охране территории Кемеровской области". Теперь из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией кузбассовцам рекомендуется воздержаться от посещения массовых мероприятий, включая театральных, культурных, спортивных и так далее.

Также жителям региона следует отложить зарубежные поездки, а работодателям – приостановить командирование своих сотрудников.

Напомним, накануне в Кемеровской области суточный прирост зараженных коронавирусом приблизился к 100. Региональные власти также отметили, что рост заболеваемости составляет примерно 5-10% в сутки.