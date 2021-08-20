Роспотребнадзор выдал школам Кузбасса 519 предписаний перед новым учебным годом

Всего за прошлый год в Кемеровской области были закрыты 14 общеобразовательных учреждений. Из общего количество организаций 10 – закрылись на капитальный ремонт, еще 4 школы – ликвидированы на совсем. Учеников всех образовательных заведений перенаправили в близлежащие учреждения для того, чтобы продолжать их обучение.

За аналогичный период также было выдано 519 предписаний. В них же вошли порядка 997 мероприятий, которые направлены на улучшение систем и укрепление материально-технической базы школ.

- Среди выданных мероприятий: 92 мероприятия - по улучшению системы водоснабжения, 2 – системы канализования, 21 – системы отопления, 12 – системы вентиляции и воздухообмена, 112 - системы освещения, 83 – приобретению учебной мебели, 10 – использованию в образовательном процессе электронных средств обучения, 132 – по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых, 27 - медицинских кабинетов, 34 - спортивных залов, 74 – созданию условий для соблюдения правил личной гигиены, 398 - иных мероприятий (косметические ремонты, мероприятия в учебных классах, санитарных узлах, на территории организации), - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К текущему же моменту работа по ним была выполнена на 96,7% - исполнено 502 предписания.

С первого сентября планируют открыться для учащихся 734 общеобразовательных учреждения, включая 10 заведений после капремонта: в Киселевске, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Калтане, Таштаголе, Белово, в пгт Промышленная, в Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком районе. Также учеников в новом учебном году смогут принять сотрудники вновь построенной школы в Тайге.

Общее количество юных кузбассовцев, которые отправятся в общеобразовательные учреждения в этом году, составляет 315 тысяч.