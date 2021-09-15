Роспотребнадзор сообщил последние данные об укусах клещей в Кузбассе

По данным ведомства, с начала сезона активности клещей на территории Кузбасса были укушены 29 633 человека. Проведенные на снятых насекомых исследования показали, что в клещах присутствовали возбудители клещевого энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза. Однако основное количество, более 2 500, оказались переносчиками боррелиоза.

Отмечается, что сезон активности кровососущих членистоногих продолжается, поэтому следует соблюдать все меры предосторожности и при укусе незамедлительно прибегнуть к помощи медиков.

− За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 156 человек, в том числе детей – 56, − сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Ранее мы писали о том, что жертвами укусов клещей стали более 300 кузбассовцев.