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Роспотребнадзор сообщил о возможности присутствия индийского штамма коронавируса в Кузбассе

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В Роспотребнадзоре рассказали о наличии двух подтвержденных штаммов коронавируса, отметив, что вероятность наличия индийского штамма не исключается.

22 июня в ходе брифинга обсуждался вопрос наличия в Кемеровской области мутаций коронавирусной инфекции. На текущий момент в регионе подтверждены две новые разновидности штаммов, а именно британский и южноафриканский. Тем не менее не исключается и вероятность распространения еще одного варианта вируса — индийского штамма.


Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина пояснила, что с целью выяснить так это или нет еще больше стали проводить секвенирование генома коронавируса новых заболевших.

— Вирус мутирует, наши люди везде контактируют, ездят за границу и в Москву. Но сегодня сказать официально, что он (индийский штамм — прим.ред.) у нас зарегистрирован, что мы это выявили, таких данных у нас нет, — пояснила Кутькина.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о мутации индийского штамма инфекции.

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