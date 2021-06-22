Роспотребнадзор сообщил о возможности присутствия индийского штамма коронавируса в Кузбассе

22 июня в ходе брифинга обсуждался вопрос наличия в Кемеровской области мутаций коронавирусной инфекции. На текущий момент в регионе подтверждены две новые разновидности штаммов, а именно британский и южноафриканский. Тем не менее не исключается и вероятность распространения еще одного варианта вируса — индийского штамма.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина пояснила, что с целью выяснить так это или нет еще больше стали проводить секвенирование генома коронавируса новых заболевших.

— Вирус мутирует, наши люди везде контактируют, ездят за границу и в Москву. Но сегодня сказать официально, что он (индийский штамм — прим.ред.) у нас зарегистрирован, что мы это выявили, таких данных у нас нет, — пояснила Кутькина.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о мутации индийского штамма инфекции.