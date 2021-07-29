Роспотребнадзор сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Кузбассе

По информации за последнюю отчетную неделю – с 19 по 25 июля – в Кузбассе было зафиксировано 1 396 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что указанный показатель передачи коронавирусом в регионе на 0,96% ниже того, что был зарегистрирован на предшествующей неделе.

Отмечается в публикации надзорного ведомства и то, что в Кузбассе продолжается прививочная компания против COVID-19, для проведения которой медики используют вакцины различных наименований. В них входят: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» – ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», «КовиВак» – НИИ имени Н.П. Чумакова.

- Все данные вакцины вызывают формирование приобретенного иммунитета против СОVID-19, дают возможность избежать заражения, тяжелого течения и последствий данного заболевания, - уточнили действия вакцины в Роспотребнадзоре.

Известно, что на понедельник, 26 июля, первую дозу прививки от коронавируса поставили 644,8 тысяч жителей Кемеровской области. Вторую аппликацию вакцины получили 420,8 тысяч горожан.

На текущей же неделе заболеваемость COVID-19 в Кузбассе возымела значительный прирост: все три прошедших дня медики фиксировали более 200 случаев суточного прироста коронавируса.

Ниже представлена диаграмма с соответствующими данными. В нее также входят показатели той недели, о которой говорится в публикации Роспотребнадзора.