Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в организации питания детей Кузбасса

Сообщается, с 1 сентября 2021 года удалось провести проверки в 155 образовательных организациях и 47 организациях - операторов питания, комбинатов питания, поставщиков продуктов питания в школы. Специалистами были выявлены десятки случаев некачественного предоставления услуг.

В отношении общеобразовательных организаций, организаторов питания и поставщиков составлено 99 протоколов об административных правонарушениях, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Кроме того, было вынесено 53 постановления об административном наказании в виде штрафа на общую сумму 190,5 тысяч рублей.