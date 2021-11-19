Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в организации питания детей Кузбасса

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области выявили почти сотню нарушений организации питания в школах и детсадах.

Сообщается, с 1 сентября 2021 года удалось провести проверки в 155 образовательных организациях и 47 организациях - операторов питания, комбинатов питания, поставщиков продуктов питания в школы. Специалистами были выявлены десятки случаев некачественного предоставления услуг.


В отношении общеобразовательных организаций, организаторов питания и поставщиков составлено 99 протоколов об административных правонарушениях, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кузбассу.


Кроме того, было вынесено 53 постановления об административном наказании в виде штрафа на общую сумму 190,5 тысяч рублей.

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