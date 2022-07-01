Роспотребнадзор снял ограничения по коронавирусу в стране

В последние четыре месяца в России отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Недельный показатель снизился более чем в 64 раза с середины февраля. При этом снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, а большая часть случаев протекает в легкой форме или бессимптомно. С учетом этого, было принято решение отменить коронавирусные ограничения.

‒ В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, ‒ гласит официальное сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено при ухудшении обстановки по COVID-19.