Роспотребнадзор снял ограничения по коронавирусу в стране

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Специалисты надзорного органа сообщили о ликвидации ограничений, связанных с COVID-19 в РФ.

В последние четыре месяца в России отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Недельный показатель снизился более чем в 64 раза с середины февраля. При этом снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, а большая часть случаев протекает в легкой форме или бессимптомно. С учетом этого, было принято решение отменить коронавирусные ограничения.

‒ В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, ‒ гласит официальное сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено при ухудшении обстановки по COVID-19.

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