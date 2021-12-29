Роспотребнадзор скрыл данные по суточному приросту заболевших COVID-19 в муниципалитетах Кузбасса

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Власти Кемеровской области сообщили, что в сводке больше не будет отображаться количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в муниципалитетах региона.

Согласно официальной информации, опубликованной в Telegram-канале правительства Кузбасса, в ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в регионе с 29 декабря вносятся правки. Больше специалисты не будут приводить данные по суточному приросту заболевших коронавирусом по муниципалитетам.

‒ По информации Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня данные о количестве заболевших в разрезе муниципальных образований не будут предоставляться в ежедневной сводке, ‒ говорится в сообщении.

Власти подчеркнули, что такая статистика будет размещаться только по итогам месяца.

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