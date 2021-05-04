Роспотребнадзор рассказал о распространении ОРВИ в России

Из информации, подведенной специалистами, стало известно, что порог заболеваемости ОРВИ по совокупному населению превышен сейчас в пяти регионах страны.

Также уточняется, что к текущему моменту недельный эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди лиц старше 15 лет был превышен в 17 субъектах России.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Кузбассе почти 300 человек пострадали от нападения клещей. Информацию по случая обнаружения опасных насекомых предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора. Раньше информации о клещах в надзорном ведомстве раскрыли данные по заболеваемости ОРВИ в рамках субъекта. Новости с соответствующим содержанием публиковались на нашем сайте.