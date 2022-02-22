Роспотребнадзор рассказал о причине массового отравления детей в Кузбассе

В начале февраля появилась информация об остром пищевом отравлении четверых детей и одного взрослого в Полысаево. Их госпитализировали в инфекционное отделение Ленинска-Кузнецкого.

Представители Роспотребнадзора взяли клинический материал у пострадавших.

– По результатам лабораторного исследования у 4-х больных идентифицирована Salmonella Enteriditis группа D1, – передела пресс-служба ведомства журналистам VSE42.Ru.

Согласно показаниям, инцидент мог произойти из-за яиц. Открытые источники сообщают, что инфицирование сальмонеллезом возможно от домашних и сельскохозяйственных животных и птиц.

Напомним, ранее стало известно о состоянии массово отравленных детях из Кузбасса.