Роспотребнадзор рассказал о ходе эпидемиологического расследования массового отравления детей на "Танае"

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Специалисты в Кемеровской области рассказали о мерах, предпринятых после случаев отравления детей в летнем лагере.

Несколько дней назад жители Кузбасса рассказали, что родителям детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Танай", сообщили о досрочном прекращении третьего сезона. Причиной стали случаи отравления. Как сообщило руководство лагеря, специалисты уже начали поиски очага инфекции.


За официальным комментарием по данному инциденту корреспондент AVOKADO обратился в управление Роспотребнадзора по Кемеровской области. В пресс-службе надзорного органа рассказали, что 18 июля текущего года от директора оздоровительной организации на базе санатория "Танай" поступило сообщение о том, что в изоляторе находятся 20 детей с жалобами на плохое самочувствие. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование.


Уже проведен осмотр детей, сотрудников пищеблока и лагеря. Биологический материал от больных, контактных лиц, а также пробы продуктов и смывы с объектов доставлены на исследования. Результаты будут переданы в региональный Минздрав.

‒ Один ребенок был госпитализирован. Другие больные и контактные лица переданы на амбулаторное лечение и медицинское наблюдение в медицинские организации по месту жительства. У контактных лиц на 19.07.2022 признаки инфекционного заболевания не выявлены, ‒ рассказали журналисту AVOKADO в управлении Роспотребнадзора по Кузбассу.

Отмечается, что в третью смену в санатории находились 614 детей. К настоящему времени все они вывезены. Проводится дезинфекция помещений лагеря, продолжается эпидемиологическое расследование.


Напомним, информация о массовом отравлении детей на "Танае" появилась в социальных сетях. Позднее информацию о досрочном прекращении третьей смены подтвердило руководство лагеря. СКР начал проверку по данному факту.

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