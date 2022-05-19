По данным кузбасского Роспотребнадзора, с которыми ознакомился корреспондент AVOKADO, в апреле 2022 года в регионе заболели коронавирусом 4 323 человека. Напомним, что в марте этот показатель был значительно выше: более 13 000 человек.

Первенство по приросту заразившихся осталось за городом Кемерово. В областной столице медики зафиксировали 846 заболевших. "Серебро" у Новокузнецка с 568 случаями заражения. На третьей позиции оказался Междуреченск ‒ 461 заболевший. Наиболее незначительный прирост наблюдался в Тайге ‒ всего десять горожан получили положительный тест на COVID-19.

Данные о приросте заболевших "COVID-19" в Кузбассе за апрель следующие:

города (кроме упомянутых выше): Анжеpо-Судженск ‒ 243; Осинники ‒ 44; Гуpьевск ‒ 18; Калтан ‒ 19; Киселевск ‒ 124; пгт. Красный Брод ‒ 58; Ленинск-Кузнецкий ‒ 244; Мыски ‒ 74; Полысаево ‒ 83; Пpокопьевск ‒ 156; Белово ‒ 162; Таштагол ‒ 70; Юpга ‒ 108; Маpиинск ‒ 209; Березовский ‒ 66;

районы: Беловский pайон ‒ 40; Кемеpовский pайон ‒ 87; Ижмоpский pайон ‒ 45; Кpапивинский pайон ‒ 62; Ленинск-Кузнецкий pайон ‒ 20; Новокузнецкий район ‒ 111; Пpокопьевский район ‒ 27; Пpомышленновский pайон ‒ 99; Тисульский район ‒ 18; Топкинский район ‒ 109; Тяжинский pайон ‒ 29; Чебулинский район ‒ 22; Юргинский район ‒ 20; Яйский pайон ‒ 14; Яшкинский pайон ‒ 57, следует из данных, предоставленных управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области редакции AVOKADO.

По состоянию на 19 мая текущего года, суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе увеличился.