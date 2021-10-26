Роспотребнадзор прокомментировал возможность введения новых ковидных ограничений в Кузбассе

Подписчица губернатора Кузбасса задала в соцсетях вопрос, касающийся введения новых запретов из-за роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. Женщина отметила, что ее волнует вопрос, связанный с эпидемиологической ситуацией в регионе. По ее словам, она работает как самозанятый и локдаун станет угрозой для работы.

На обращение отреагировали представители Роспотребнадзора, отметив, что решения принимаются в зависимости от текущей эпидобстановки.

— Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. На сегодняшний день не планируется вводить подобного рода ограничения, — говорится в официальном ответе.

Ранее министр здравоохранения Кузбасса рассказал об особенности подъема заболеваемости COVID-19.