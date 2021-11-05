Роспотребнадзор продлил ограничения по COVID-19 для образовательных учреждений в России

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Главный санитарный врач РФ подписала постановление о продлении мер против коронавируса в учреждениях образования на несколько лет.

Согласно данным, приведенным в документе, ограничения в образовательных организациях, принятые в конце июня 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, будут продлены до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.


Напомним, что среди прочего запрещены массовые мероприятия с участием разных групп и классов, введено измерение температуры тела для детей и взрослых, составляется расписание с целью максимального разобщения детей. Кроме того, каждый класс должен заниматься в отдельном кабинете.


Подчеркивается, что ограничения касаются не только школ, но и детских садов, а также других учреждений для детей и молодежи.

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