Роспотребнадзор продлил ограничения по COVID-19 для образовательных учреждений в России

Согласно данным, приведенным в документе, ограничения в образовательных организациях, принятые в конце июня 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, будут продлены до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Напомним, что среди прочего запрещены массовые мероприятия с участием разных групп и классов, введено измерение температуры тела для детей и взрослых, составляется расписание с целью максимального разобщения детей. Кроме того, каждый класс должен заниматься в отдельном кабинете.

Подчеркивается, что ограничения касаются не только школ, но и детских садов, а также других учреждений для детей и молодежи.