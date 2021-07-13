Роспотребнадзор ответил на вопрос о связи новой волны COVID-19 с массовым празднованием 300-летия Кузбасса

По словам представителя ведомства, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается не только в Кузбассе, но о и во всей России, не связан с прошедшими недавно праздничными мероприятиями в честь юбилея региона. Это объясняется тем, что после праздника прошло меньше времени, чем инкубационный период коронавируса, поэтому на текущую ситуацию с COVID-19 в регионе праздник не повлиял.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что соблюдение масочного режима было обязательной частью массовых мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса. Контролировать его соблюдение была обязана полиция.

Напомним, в Кемеровской области был установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом.