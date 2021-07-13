Роспотребнадзор ответил на вопрос о связи новой волны COVID-19 с массовым празднованием 300-летия Кузбасса

1
Фото:  

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области журналисту AVOKADO ответили на вопрос о возможной связи недавних мероприятий, посвященных 300-летию региона, и подъема заболеваемости коронавирусом.

По словам представителя ведомства, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается не только в Кузбассе, но о и во всей России, не связан с прошедшими недавно праздничными мероприятиями в честь юбилея региона. Это объясняется тем, что после праздника прошло меньше времени, чем инкубационный период коронавируса, поэтому на текущую ситуацию с COVID-19 в регионе праздник не повлиял.


Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что соблюдение масочного режима было обязательной частью массовых мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса. Контролировать его соблюдение была обязана полиция.


Напомним, в Кемеровской области был установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26996

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined