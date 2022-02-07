Роспотребнадзор отменил карантин по COVID-19 в образовательных учреждениях

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Новое постановление от Роспотребнадзора отменяет карантин, если в классе менее 20% заболевших.

Представители Роспотребнадзора рассказали о новом постановлении от главного государственного санитарного врача России Анны Юрьевны Поповой.


Школьные и дошкольные учреждения будут закрываться на карантин и учиться в дистанционном формате только при том условии, если в коллективе заболевают 20% человек и более.

– Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка, – сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на запрос "Интерфакса" .

Причиной принятия такого решения является особенность течения "омикрона", при котором заболевание проходит как ОРВИ.


Сообщается, что дети, которые были на "дистанционке" как контактные с заболевшими COVID-19, приступают к занятиям очно с 7 февраля.


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