Роспотребнадзор отменил карантин по COVID-19 в образовательных учреждениях

Представители Роспотребнадзора рассказали о новом постановлении от главного государственного санитарного врача России Анны Юрьевны Поповой.

Школьные и дошкольные учреждения будут закрываться на карантин и учиться в дистанционном формате только при том условии, если в коллективе заболевают 20% человек и более.

– Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка, – сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на запрос "Интерфакса" .

Причиной принятия такого решения является особенность течения "омикрона", при котором заболевание проходит как ОРВИ.

Сообщается, что дети, которые были на "дистанционке" как контактные с заболевшими COVID-19, приступают к занятиям очно с 7 февраля.