Роспотребнадзор опубликовал постановление об обязательной вакцинации кузбассовцев от COVID-19

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Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области выпустило документ, определяющий категории граждан, которым необходимо привиться от коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Главного санитарного врача Кузбасса "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям", обязательная вакцинация коснется не всех. Речь идет только о сотрудниках занятых:

  • в медицинских организациях;
  • в образовательных организациях;
  • в организациях социального обслуживания;
  • в многофункциональных центрах.

При этом работодателям, включая индивидуальных предпринимателей, необходимо обеспечить вакцинацию 60% работников.

– В срок до 18.07.2021 организовать и обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, – говорится в документе.

Напомним, ранее уже сообщалось о намерении властей сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для части населения региона.

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