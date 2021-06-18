Роспотребнадзор опубликовал постановление об обязательной вакцинации кузбассовцев от COVID-19

Согласно постановлению Главного санитарного врача Кузбасса "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям", обязательная вакцинация коснется не всех. Речь идет только о сотрудниках занятых:

в медицинских организациях;

в образовательных организациях;

в организациях социального обслуживания;

в многофункциональных центрах.

При этом работодателям, включая индивидуальных предпринимателей, необходимо обеспечить вакцинацию 60% работников.

– В срок до 18.07.2021 организовать и обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, – говорится в документе.

Напомним, ранее уже сообщалось о намерении властей сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для части населения региона.