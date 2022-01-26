Роспотребнадзор обнародовал данные о первом пациенте с "омикроном" в Кузбассе

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Специалист управления Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказала, кем оказался первый зараженный новым штаммом коронавируса, и как протекала болезнь.

Накануне, 25 января, в Кузбассе состоялся штаб по охране здоровья населения. Среди прочего, чиновники обсуждали новый штамм COVID-19 "омикрон", который был зафиксирован на территории региона. О первом пациенте с "омикроном" рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина. Она рассказала, что в лаборатории из Кузбасса было отправлено 700 проб, из них около 400 в текущем году. Одна из проб и подтвердила наличие нового штамма у молодой жительницы Кузбасса.

— Больной 23 года, не привита, находилась на амбулаторном лечении. Болезнь протекала в виде ОРЗ, за пределы Кемеровской области не выезжала. Данный случай выявления "омикрона" был подтвержден лабораторно, — заявила Надежда Кутькина.

Напомним, сообщение об обнаружении в Кемеровской области "омикрона" появилось в понедельник, 24 января. Специалисты регионального Минздрава рассказали, как проходит выявление нового штамма коронавируса. Накануне в Кузбассе было зафиксировано 370 случаев заражения COVID-19 и рекордное количество смертей от опасного вируса.

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