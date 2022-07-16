Роспотребнадзор назвал потенциально опасные для купания пляжи в Кузбассе

С начала 2022 года управление Роспотребнадзора по Кузбассу исследовало 274 пробы воды из открытых водоемов на соответствие нормам по санитарно-химическим показателям. Из них в 30 пробах (10,9%) были обнаружены нарушения. Из 771 пробы на микробиологические показатели не соответствовали норме 132 образца (17,1%). По паратозитологическим показателям из 264 проб несоответствий не обнаружено.
При этом, по актуальной информации, качество воды не соответствует гигиеническим нормам на следующих водных объектах:
- Кемерово и Кемеровский район: пляж "Чайка"; пляж "Правая Гавань"; пляж озеро "Красное"; пляж Фортуна д. Тебеньки; пляж д. Новая Балахонка; пляж Лазурный берег; пляж д. Журавли;
- Мариинск пруд: на р. Сорочевке;
- Юрга: городской пляж г. Юрга; территория, прилегающая к водохранилищу на р. Искитимка;
- Осинники: городской пляж;
- Калтан: городской пляж;
- Тайга: озеро в Новом парке, озеро в Муслимовском парке;
- Яшкинский район: пруд Тайгинский; пруд Новая водокачка; пруд Старая водокачка;
- Новокузнецк: пляж "Топольники"; пляж "Мираж"; МОО п. Боровково, кафе "Томь" р. Томь; Пляж "Нептун"; пляж "Левобережный»;
- Ленинск –Кузнецкий - р. Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево; пруд с. Ариничево; пруд Чусовитино;
- Промышленновский район: пляж пгт. Зеленогорский;
- Крапивинский район: пляж в пгт Крапивинский, сообщают в пресс-службе надзорного органа.
Специалисты напомнили, что во избежание заражения инфекциями следует плавать только на оборудованных для этого пляжах, а также избегать попадания воды в рот во время купания.
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