Роспотребнадзор назвал потенциально опасные для купания пляжи в Кузбассе

С начала 2022 года управление Роспотребнадзора по Кузбассу исследовало 274 пробы воды из открытых водоемов на соответствие нормам по санитарно-химическим показателям. Из них в 30 пробах (10,9%) были обнаружены нарушения. Из 771 пробы на микробиологические показатели не соответствовали норме 132 образца (17,1%). По паратозитологическим показателям из 264 проб несоответствий не обнаружено.

При этом, по актуальной информации, качество воды не соответствует гигиеническим нормам на следующих водных объектах:

Кемерово и Кемеровский район: пляж "Чайка"; пляж "Правая Гавань"; пляж озеро "Красное"; пляж Фортуна д. Тебеньки; пляж д. Новая Балахонка; пляж Лазурный берег; пляж д. Журавли;

Мариинск пруд: на р. Сорочевке;

Юрга: городской пляж г. Юрга; территория, прилегающая к водохранилищу на р. Искитимка;

Осинники: городской пляж;

Калтан: городской пляж;

Тайга: озеро в Новом парке, озеро в Муслимовском парке;

Яшкинский район: пруд Тайгинский; пруд Новая водокачка; пруд Старая водокачка;

Новокузнецк: пляж "Топольники"; пляж "Мираж"; МОО п. Боровково, кафе "Томь" р. Томь; Пляж "Нептун"; пляж "Левобережный»;

Ленинск –Кузнецкий - р. Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево; пруд с. Ариничево; пруд Чусовитино;

Промышленновский район: пляж пгт. Зеленогорский;

Крапивинский район: пляж в пгт Крапивинский, сообщают в пресс-службе надзорного органа.

Специалисты напомнили, что во избежание заражения инфекциями следует плавать только на оборудованных для этого пляжах, а также избегать попадания воды в рот во время купания.