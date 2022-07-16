Роспотребнадзор назвал потенциально опасные для купания пляжи в Кузбассе

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Специалисты выявили нарушения в воде нескольких мест для отдыха в Кемеровской области

С начала 2022 года управление Роспотребнадзора по Кузбассу исследовало 274 пробы воды из открытых водоемов на соответствие нормам по санитарно-химическим показателям. Из них в 30 пробах (10,9%) были обнаружены нарушения. Из 771 пробы на микробиологические показатели не соответствовали норме 132 образца (17,1%). По паратозитологическим показателям из 264 проб несоответствий не обнаружено.


При этом, по актуальной информации, качество воды не соответствует гигиеническим нормам на следующих водных объектах:

  • Кемерово и Кемеровский район: пляж "Чайка"; пляж "Правая Гавань"; пляж озеро "Красное"; пляж Фортуна д. Тебеньки; пляж д. Новая Балахонка; пляж Лазурный берег; пляж д. Журавли;
  • Мариинск пруд: на р. Сорочевке;
  • Юрга: городской пляж г. Юрга; территория, прилегающая к водохранилищу на р. Искитимка;
  • Осинники: городской пляж;
  • Калтан: городской пляж;
  • Тайга: озеро в Новом парке, озеро в Муслимовском парке;
  • Яшкинский район: пруд Тайгинский; пруд Новая водокачка; пруд Старая водокачка;
  • Новокузнецк: пляж "Топольники"; пляж "Мираж"; МОО п. Боровково, кафе "Томь" р. Томь; Пляж "Нептун"; пляж "Левобережный»;
  • Ленинск –Кузнецкий - р. Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево; пруд с. Ариничево; пруд Чусовитино;
  • Промышленновский район: пляж пгт. Зеленогорский;
  • Крапивинский район: пляж в пгт Крапивинский, сообщают в пресс-службе надзорного органа.

Специалисты напомнили, что во избежание заражения инфекциями следует плавать только на оборудованных для этого пляжах, а также избегать попадания воды в рот во время купания.

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