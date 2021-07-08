Роспотребнадзор назвал общение Путина с Цивилевым без масок допустимым

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Личная встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и президента РФ Владимира Путина вызвала массу вопросов у пользователей Сети, которые "поймали" представителей власти на несоблюдении режима ношения средств индивидуальной защиты в сложную эпидемиологическую обстановку по всей стране.

В социальной сети появилась публикация с фотографиями, которые были сделаны во время встречи Сергея Цивилева и лидера России Владимира Путина. На кадрах представители власти общались без соблюдения эпидемиологических норм: на высокопоставленных лицах отсутствовали медицинские маски и перчатки.


Представители Роспотребнадзора объяснили причину отсутствия средств индивидуальной защиты как на президенте, так и на губернаторе шахтерского края. По их мнению, в данном случае была соблюдена социальная дистанция.

– ... если организовано мероприятие, например, совещание и соблюдены все противоэпидемические требования (расстояние между лицами более 1,5 метров и др.) маску можно снять (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), – заявили в ведомстве.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что накануне с рабочим визитом Кемеровскую область посетил президент России Владимир Путин. Его поездка завершилась личной встречей с главой области Сергеем Цивилевым.

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