Роспотребнадзор назвал общение Путина с Цивилевым без масок допустимым

В социальной сети появилась публикация с фотографиями, которые были сделаны во время встречи Сергея Цивилева и лидера России Владимира Путина. На кадрах представители власти общались без соблюдения эпидемиологических норм: на высокопоставленных лицах отсутствовали медицинские маски и перчатки.

Представители Роспотребнадзора объяснили причину отсутствия средств индивидуальной защиты как на президенте, так и на губернаторе шахтерского края. По их мнению, в данном случае была соблюдена социальная дистанция.

– ... если организовано мероприятие, например, совещание и соблюдены все противоэпидемические требования (расстояние между лицами более 1,5 метров и др.) маску можно снять (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), – заявили в ведомстве.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что накануне с рабочим визитом Кемеровскую область посетил президент России Владимир Путин. Его поездка завершилась личной встречей с главой области Сергеем Цивилевым.