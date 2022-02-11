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Роспотребнадзор Кузбасса рассказал об ослаблении антиковидных ограничений на фоне роста заболеваемости

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Начальник отдела Роспотребнадзора Кемеровской области объяснила, почему некоторые меры против коронавируса были отменены.

Сегодня, 11 февраля, состоялся брифинг Минздрава Кузбасса, посвященный ситуации с коронавирусом на территории региона. Во время прямого включения глава отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова рассказала, почему был отменен обязательный карантин для контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией.


По словам сотрудницы надзорного органа, решение об отмене данного ограничения было принято из-за особенностей нового штамма "омикрон". Эта мутация вируса более заразна, но не приводит к тяжелому течению заболевания. Это позволяет не подвергать изоляции лиц, которые находились в контакте с пациентом.


Также специалисты обозначили количество зараженных "омикроном" в Кузбассе. Власти региона рассказали о темпах заболеваемости коронавирусом.


Напомним, что сегодня, 11 февраля, в Кемеровской области был установлен новый рекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19. Кроме того, за прошедшие 24 часа от опасного вируса скончались 10 кузбассовцев, что также является самым большим показателем за все время пандемии.

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