Роспотребнадзор Кузбасса отметил рост заболеваемости ОРВИ

Согласно статистике, приведенной управлением Роспотребнадзора по Кузбассу, в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По сравнению с показателями за предшествующую неделю, количество случаев увеличилось с 10,9 до 16,9 тысячи.

Специалисты говорят о межэпидимеческом характере заболеваемости, показатели которой ниже эпидпорога на 7,2%. Медики полагают, что высокие темпы вакцинации помогают уменьшить нагрузку на региональные медицинские учреждения.

— По состоянию на 24.01.2021 в Кузбассе привиты вакциной против гриппа 1197189 человека, — сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что поликлиники Кузбасса перешли в усиленный режим работы.