Роспотребнадзор Кузбасса отметил рост заболеваемости ОРВИ

0
Фото:  

За предыдущую неделю в Кемеровской области зарегистрировано 16,9 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Согласно статистике, приведенной управлением Роспотребнадзора по Кузбассу, в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По сравнению с показателями за предшествующую неделю, количество случаев увеличилось с 10,9 до 16,9 тысячи.


Специалисты говорят о межэпидимеческом характере заболеваемости, показатели которой ниже эпидпорога на 7,2%. Медики полагают, что высокие темпы вакцинации помогают уменьшить нагрузку на региональные медицинские учреждения.

— По состоянию на 24.01.2021 в Кузбассе привиты вакциной против гриппа 1197189 человека, — сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что поликлиники Кузбасса перешли в усиленный режим работы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33001

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined