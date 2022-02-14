Роспотребнадзор Кузбасса обозначил прирост заболевших COVID-19 в муниципалитетах за январь

В распоряжение корреспондента AVOKADO попали данные управления Роспотребнадзора по Кузбассу, в которых приводится количество заразившихся коронавирусом в муниципалитетах региона за январь текущего года. Напомним, что ранее подобная статистика приводилась ежедневно, однако сейчас надзорный орган отошел от подобной практики.

Всего в январе 2022 года "COVID-19" был диагностирован у 12 681 жителя Кемеровской области. При этом наиболее значительный прирост наблюдался в Кемерове, где опасным вирусом заразились 4 851 человек. Новокузнецк занял вторую строчку с 1 494 случаями заболевания COVID-19. "Бронза" по количеству зараженных в городах досталась Осинникам ‒ 882 человека.

Данные о приросте заболевших "COVID-19" в Кузбассе за минувший месяц следующие:

города (кроме упомянутых выше): Анжеpо-Судженск ‒ 246; Белово ‒ 372; Беpезовский ‒ 54; Гуpьевск ‒ 199; Калтан ‒ 248; Киселевск ‒ 103; пгт. Красный Брод ‒ 33; Ленинск-Кузнецкий ‒ 683; Междуpеченск ‒ 451; Мыски ‒ 249; Полысаево ‒ 190; Пpокопьевск ‒ 129; Тайга ‒ 67; Таштагол ‒ 77; Юpга ‒ 406; Маpиинск ‒ 65;

районы: Беловский pайон ‒ 56; Кемеpовский pайон ‒ 597; Ижмоpский pайон ‒ 22; Кpапивинский pайон ‒ 30; Ленинск-Кузнецкий pайон ‒ 67; Новокузнецкий район ‒ 159; Пpокопьевский район ‒ 11; Пpомышленновский pайон ‒ 101; Тисульский район ‒ 89; Топкинский район ‒ 85; Тяжинский pайон ‒ 105; Чебулинский район ‒ 5; Юргинский район ‒ 55; Яйский pайон ‒ 146; Яшкинский pайон ‒ 354, сообщается материалах, предоставленных надзорным органом редакции AVOKADO.

Напомним, что информация по суточному приросту заболевших в муниципалитетах Кемеровской области перестала публиковаться 29 декабря 2021 года.

Сегодня, 14 февраля, в регионе зафиксирован очередной антирекорд по количеству зараженных опасным вирусом за 24 часа.