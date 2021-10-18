Роспотребнадзор Кузбасса объяснил отсутствие локдауна на фоне всплеска заболеваемости COVID-19

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали причину, из-за которой в регионе пока не вводятся серьезные ограничения в связи с резким подъемом заболеваемости коронавирусом.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Кузбассе жители региона заговорили в социальных сетях о возможном ужесточении ограничений по коронавирусу, которые ранее уже вводились.

- Какие профилактические меры приняты правительством Кузбасса в борьбе с ковидом? Не пора ли вводить меры как в прошлом году? - написал пользователь.

В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что пока вводить более серьезные меры не планируется, поскольку в отличие от других периодов подъема заболеваемости в настоящее время уже применяется вакцина.

- Поэтому всеми возможными путями будет увеличиваться рост темпов вакцинации, - рассказали представители надзорного ведомства.

Специалисты также напомнили, что сейчас в Кемеровской области по-прежнему действует масочный режим, обязательно соблюдение социальной дистанции, а также самоизоляция для граждан в возрасте 60 и более лет.


Напомним, согласно данным опроса, лишь четверть жителей Кемерова и Новокузнецка поддерживают идею ввода в Кузбассе более серьезных противоэпидемических мер.

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