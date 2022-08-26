Роспотребнадзор Кузбасса дал рекомендации в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Кузбассу, на территории региона наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Причиной этого является циркуляция геновариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон". Симптомы этого штамма характерны и для других ОРВИ: высокая температура, вялость, боль в мышцах, слабость, кашель и насморк.

В связи с увеличением количества заразившихся коронавирусной инфекцией, надзорный орган порекомендовал жителям региона, особенно пожилым, а также индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, вернуться к ношению масок.

‒ ...обеспечить соблюдение масочного режима при нахождении в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов, в местах массового скопления людей, на транспорте, в закрытых помещениях (по месту работы и учебы), ‒ говорится в публикации кузбасского Роспотребнадзора.

Специалисты напомнили о важности дезинфекции в местах массового пребывания людей, а также о прохождении вакцинации.

Напомним, на утро 26 августа в Кемеровской области было зафиксировано почти 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.