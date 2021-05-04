Роспотребнадзор дал совет россиянам о проведении выходных на майские праздники

Прогулки или общение в кругу семьи до сих продолжают нести риск из-за возможности заражения COVID-19. Опасностью передачи инфекции обусловлены и те рекомендации надзорного ведомства, в которых специалисты рассказали о наилучших местах проведения отдыха: по мнению экспертов, выходные следует провести где-нибудь за городом, подойдет и дача.

Помимо того, риск распространения коронавируса может вырасти из-за многократного посещения гостей.

- В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску, - рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Беспокоится из-за возможности теплового удара при применении средств индивидуальной защиты не стоит, эксперты отмечают, что использования медицинской маски не может существенно повлиять на теплообмен.

Однако значительно сократится время использования одного средства – маски в жаркую погоду придется менять чаще. Обусловлено это тем, что они быстрее становятся влажными