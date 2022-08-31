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Роспотребнадзор: часть кузбассовцев должна еженедельно сдавать тест на COVID-19

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Главный санитарный врач Кемеровской области подписал постановление о регулярной проверке на коронавирусную инфекцию.

Управление Роспотребнадзора по Кузбассу опубликовало постановление главного санврача Евгения Окса, согласно которому для работников некоторых организаций в регионе должны проводиться еженедельные тесты на COVID-19. Из документа следует, что раз в неделю сдавать анализы на коронавирус должны работники социальных учреждений с круглосуточным прибыванием людей, сотрудники медучреждений, работники и воспитанники детских домов, домов ребенка, а также сотрудники и учащиеся губернаторских образовательных учреждений.


Выполнение процедур должен обеспечить Минздрав с поддержкой Минобразования. Постановление будет действовать до 31 октября текущего года.


Напомним, что за минувшие сутки в Кузбассе было зафиксировано почти 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее журналист AVOKADO выяснил, будет ли введен карантин в учебных учреждениях региона.

Да!
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