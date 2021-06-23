Прокуратура провела проверку после появления информации о яме на проспекте Авиаторов в Новокузнецке, которая постоянно увеличивалась. Как оказалось, за состояние территории отвечало ООО "УК «НИК", поскольку площадка располагалась рядом с жилым домом.

— Отсутствовал контроль за состоянием дорожного покрытия, не проводился ремонт асфальтобетонного покрытия земельного участка, на котором образовалась яма (выбоина), — сообщили в облпрокуратуре.

Ситуация угрожала безопасности водителей и пешеходов, а также в яму могли попасть автомобили, после чего их пришлось бы ремонтировать.

Руководителю УК внесено представление, после чего выявленные нарушения были устранены.