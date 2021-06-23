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"Росла с каждым днем": новокузнецкая УК убрала опасную яму на дороге только после вмешательства прокуратуры

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Жители южной столицы Кузбасса столкнулись с проблемой в виде ямы на дороге, где ежедневно проезжают и ходят люди.

Прокуратура провела проверку после появления информации о яме на проспекте Авиаторов в Новокузнецке, которая постоянно увеличивалась. Как оказалось, за состояние территории отвечало ООО "УК «НИК", поскольку площадка располагалась рядом с жилым домом.

— Отсутствовал контроль за состоянием дорожного покрытия, не проводился ремонт асфальтобетонного покрытия земельного участка, на котором образовалась яма (выбоина), — сообщили в облпрокуратуре.

Ситуация угрожала безопасности водителей и пешеходов, а также в яму могли попасть автомобили, после чего их пришлось бы ремонтировать.


Руководителю УК внесено представление, после чего выявленные нарушения были устранены.

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