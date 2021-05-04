Роскачество предупредило мошенничестве с соцвыплатами и билетами на самолеты

Эксперты предостерегли россиян от импульсивных покупок на сайтах с заманчивыми туристическими предложениями, поскольку порталы могут быть фейковыми. В преддверии теплого сезона мошенники начинают все больше использовать в качестве инструментов авиабилеты.

– Все сайты копируют популярные билетные агрегаторы, а в качестве приманки соблазняют пользователей очень привлекательными ценами на билеты (со скидкой 30-50% или даже больше), – цитирует Роскачество РИА "Новости".

В том числе уловка может быть связана с предложением воспользоваться туристическим кешбэком в 50%. Тем не менее официальный старт продаж начинается только с 20 мая. Любые "выгодные" сделки, заключенные до этой даты, могут на деле оказаться мошеннической схемой. Например, злоумышленники могут воспользоваться тем, что на начало мая детали и нормативные документы о соцвыплатах, объявленных Владимиром Путиным, не были обнародованы.

В Роскачестве призвали россиян ждать информации от властей и игнорировать рассылки с сайтов, не являющихся официальными.