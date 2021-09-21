Росгвардия в Новокузнецке задержала вора-рецидивиста по горячим следам

В полицию южной столицы Кузбасса поступил сигнал о грабеже в торговом павильоне. Злоумышленник схватил барсетку одного из покупателей (в ней были деньги на сумму 150 тысяч рублей) и попытался скрыться, забежав в другой магазин. Работники торговой точки вызвали экипаж вневедомственной охраны. Прибывший на место отряд Росгвардии задержал подозреваемого и передал полиции. При этом оказалось, что барсетку с деньгами злоумышленник выронил.

Выяснилось, что задержанный является рецидивистом. В настоящее время расследуются 18 преступлений, совершенных подозреваемым, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Задержанному может грозить до четырех лет лишения свободы. Полиция ведет поиск потерянной барсетки с деньгами.