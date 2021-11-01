Роща аномальных берез удивила кузбассовцев

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Житель кемеровской области сообщил о странных деревьях, которые растут вблизи одного из городов региона.

Кузбассовец выложил в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены изогнутые березы, почти прижатые к земле. Житель Киселевска сообщил, что деревья словно ползут вдоль земли в определенном направлении.


Пользователи в комментариях заявили, что такие рощи ‒ не редкость для региона, и вблизи других городов также встречаются нестандартные рощи.

‒ В Новокузнецке на Соколиной горе есть танцующий лес, так его в народе называют, березы причудливо изогнуты, ‒ рассказали кузбассовцы.

Справка

Специалисты называют данную особенность тропизмом, то есть искривлением роста растительных клеток. Зачастую он происходит под действием различных раздражителей, например, электромагнитного излучения. Подобная аномалия также может происходить из-за ряда других факторов, в частности, из-за неподходящего грунта.

Да!
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