Роща аномальных берез удивила кузбассовцев

Кузбассовец выложил в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены изогнутые березы, почти прижатые к земле. Житель Киселевска сообщил, что деревья словно ползут вдоль земли в определенном направлении.

Пользователи в комментариях заявили, что такие рощи ‒ не редкость для региона, и вблизи других городов также встречаются нестандартные рощи.

‒ В Новокузнецке на Соколиной горе есть танцующий лес, так его в народе называют, березы причудливо изогнуты, ‒ рассказали кузбассовцы.

Справка

Специалисты называют данную особенность тропизмом, то есть искривлением роста растительных клеток. Зачастую он происходит под действием различных раздражителей, например, электромагнитного излучения. Подобная аномалия также может происходить из-за ряда других факторов, в частности, из-за неподходящего грунта.