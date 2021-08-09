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Росавиация разрешила перелеты из кузбасских городов в Египет

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Жители шахтерского края смогут отправиться в Египет в результате снятия запрета на перелеты из-за коронавируса.

Росавиация опубликовала приказ о допуске перевозчиков к выполнению международных перелетов. В частности, в документе речь идет и о рейсах из Кемерова и Новокузнецка.


Теперь кузбассовцы смогут отправиться в Египет из аэропортов указанных городов. Из Кемерова в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться рейсы разными перевозчиками в общей сложности девять раз в неделю. Самолеты разных перевозчиков из аэрогавани Новокузнецка будут летать в целом четыре раза в неделю.


Ранее авиасообщение было приостановлено из-за решения оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

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