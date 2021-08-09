Росавиация разрешила перелеты из кузбасских городов в Египет

Росавиация опубликовала приказ о допуске перевозчиков к выполнению международных перелетов. В частности, в документе речь идет и о рейсах из Кемерова и Новокузнецка.

Теперь кузбассовцы смогут отправиться в Египет из аэропортов указанных городов. Из Кемерова в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться рейсы разными перевозчиками в общей сложности девять раз в неделю. Самолеты разных перевозчиков из аэрогавани Новокузнецка будут летать в целом четыре раза в неделю.

Ранее авиасообщение было приостановлено из-за решения оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.