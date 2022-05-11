Романсы прозвучат со сцены кемеровской филармонии

Концерт пройдет в четверг, 26 мая, в 18:30
Романс…Сколько очарования и глубины таит он в себе! Песня-вздох, песня-откровение, выражающая всё, что наболело на сердце, что тревожит… Ведь романс – настоящий кладезь человеческих переживаний и чувств, приоткрывающий самые потаенные уголки нашей души. Сколько лет этому жанру, а он не теряет своей притягательности и очарования – всегда юный и прекрасный. Романс, пожалуй, один из немногих жанров, который доступен людям разных возрастов, разных вкусов и предпочтений, и профессиональным музыкантам, и просто любителям музыки.
В программе – старинные романсы, классические романсы, мелодии из кинофильмов.
Исполнители:
Губернаторский камерный хор филармонии Кузбасса (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина, главный хормейстер Ольга Бигеева),
Солисты Губернаторского камерного хора
Концертмейстер Ирина Прокопчук
Музыковед Олеся Карманова
Продолжительность: 1 час 25 минут
6+
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