Романсы прозвучат со сцены кемеровской филармонии

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Филармония Кузбасса приглашает на концерт "Романса трепетные звуки".

Концерт пройдет в четверг, 26 мая, в 18:30


"Романса трепетные звуки"
Губернаторский камерный хор закрывает концертный сезон.

Романс…Сколько очарования и глубины таит он в себе! Песня-вздох, песня-откровение, выражающая всё, что наболело на сердце, что тревожит… Ведь романс – настоящий кладезь человеческих переживаний и чувств, приоткрывающий самые потаенные уголки нашей души. Сколько лет этому жанру, а он не теряет своей притягательности и очарования – всегда юный и прекрасный. Романс, пожалуй, один из немногих жанров, который доступен людям разных возрастов, разных вкусов и предпочтений, и профессиональным музыкантам, и просто любителям музыки.


В программе – старинные романсы, классические романсы, мелодии из кинофильмов.


Исполнители:

Губернаторский камерный хор филармонии Кузбасса (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина, главный хормейстер Ольга Бигеева),

Солисты Губернаторского камерного хора

Концертмейстер Ирина Прокопчук

Музыковед Олеся Карманова


Продолжительность: 1 час 25 минут


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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