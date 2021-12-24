Роман "Мастер и Маргарита" оживет на сцене Филармонии Кузбасса

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Государственная Филармония Кузбасса приглашает на спектакль по известному роману Михаила Булгакова.

Событие состоится в воскресенье, 23 января, в 19:00


Спектакль "Мастер и Маргарита"

Главный режиссер театра на "Юго-Западе" Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку "нехорошего романа" Михаила Булгакова. "Необычно, оригинально, блестяще!", - такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно, удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене. Причем театральная версия, поверьте, оказалась не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем сам оригинал.


Живая игра актеров, волшебные звуки музыки буквально притягивают к себе и очаровывают. Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене.


Спектаклю "Мастер и Маргарита" уже 7 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.


"Мастер и Маргарита" - подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.

Режиссер - постановщик: В. Белякович

Музыкальное оформление: С. Манченко


16+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Да!
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