Событие состоится в воскресенье, 23 января, в 19:00

Спектакль "Мастер и Маргарита"

Главный режиссер театра на "Юго-Западе" Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку "нехорошего романа" Михаила Булгакова. "Необычно, оригинально, блестяще!", - такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно, удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене. Причем театральная версия, поверьте, оказалась не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем сам оригинал.

Живая игра актеров, волшебные звуки музыки буквально притягивают к себе и очаровывают. Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене.

Спектаклю "Мастер и Маргарита" уже 7 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

"Мастер и Маргарита" - подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.

Режиссер - постановщик: В. Белякович

Музыкальное оформление: С. Манченко

16+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.