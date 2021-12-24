Событие состоится в воскресенье, 23 января, в 19:00
Главный режиссер театра на "Юго-Западе" Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку "нехорошего романа" Михаила Булгакова. "Необычно, оригинально, блестяще!", - такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно, удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене. Причем театральная версия, поверьте, оказалась не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем сам оригинал.
Живая игра актеров, волшебные звуки музыки буквально притягивают к себе и очаровывают. Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене.
Спектаклю "Мастер и Маргарита" уже 7 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.
Режиссер - постановщик: В. Белякович
Музыкальное оформление: С. Манченко
16+
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