Ролик с кемеровским енотом собрал почти 10 млн просмотров в TikTok

Прославленный своим внешним видом и манерами на всю Россию енот Тема из города Кемерово очаровал пользователей еще одной социальной сети. В этот раз мохнатый питомец завоевал одобрение аудитории на платформе TikTok, где видеозапись с его участием посмотрели почти 10 миллионов раз.

На ролик хозяйка запечатлела, как животное предприняло попытку ползком добраться до миски с водой. При этом ранее ролик видео с ним также становились популярны. Так, запись, на которой енот плавал в воде и ел клубнику, собрала более 11 миллионов показов, а самый большой интерес вызывала у публики серия видео о таинственной диете енота — одну из записей посмотрели более 16 млн раз.