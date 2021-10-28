Ролик с кемеровским енотом собрал почти 10 млн просмотров в TikTok

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Хозяйка крупного енота Темы из кузбасской столицы засняла своего питомца на видео в момент, когда он ползком попытался добраться до миски с водой. Пользователи соцсети оценили труды животного и посмотрели ролик почти 10 миллионов раз.

Прославленный своим внешним видом и манерами на всю Россию енот Тема из города Кемерово очаровал пользователей еще одной социальной сети. В этот раз мохнатый питомец завоевал одобрение аудитории на платформе TikTok, где видеозапись с его участием посмотрели почти 10 миллионов раз.


На ролик хозяйка запечатлела, как животное предприняло попытку ползком добраться до миски с водой. При этом ранее ролик видео с ним также становились популярны. Так, запись, на которой енот плавал в воде и ел клубнику, собрала более 11 миллионов показов, а самый большой интерес вызывала у публики серия видео о таинственной диете енота — одну из записей посмотрели более 16 млн раз.

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