Ролик с гнилыми стенами кузбасской детской поликлиники стал популярен в TikTok

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Фото:  

Посетители поликлиники для малышей в Кузбассе возмутились видом медицинского учреждения. Правда вместо жалоб они засняли интерьер на камеру, а после под веселую музыку выставили ролик в TikTok, где он приобрел популярность.

Прогнившие стены Березовской городской больницы прославились на широкую аудиторию в социальных сетях. Пользователи TikTok начали массово пересылать друг-другу ролик, где запечатлена внутренняя неблагоприятная обстановка детского медицинского учреждения.


Так, посетителей поликлиники для малышей возмутил прибитый к подоконникам линолеум, облупившаяся от стен краска, а также вызвал негодование вид старых протертых стульев. При этом само видео сопровождалось популярной в Сети песней с "позитивным" мотивом.


В комментариях зрители выразили мнение, что выбранный трек не подходит к видимой картинке.

– Покажи всем... #детям #самоелучшее, – заявил автор публикации.

Стоит отметить, что репост видеосъемки сделали администраторы одного из крупнейших интернет-сообществ Кузбасса во "ВКонтакте", Instagram и Telegram.

Да!
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