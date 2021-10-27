Ролик с гнилыми стенами кузбасской детской поликлиники стал популярен в TikTok

Прогнившие стены Березовской городской больницы прославились на широкую аудиторию в социальных сетях. Пользователи TikTok начали массово пересылать друг-другу ролик, где запечатлена внутренняя неблагоприятная обстановка детского медицинского учреждения.

Так, посетителей поликлиники для малышей возмутил прибитый к подоконникам линолеум, облупившаяся от стен краска, а также вызвал негодование вид старых протертых стульев. При этом само видео сопровождалось популярной в Сети песней с "позитивным" мотивом.

В комментариях зрители выразили мнение, что выбранный трек не подходит к видимой картинке.

– Покажи всем... #детям #самоелучшее, – заявил автор публикации.

Стоит отметить, что репост видеосъемки сделали администраторы одного из крупнейших интернет-сообществ Кузбасса во "ВКонтакте", Instagram и Telegram.