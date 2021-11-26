Родственники погибших на кузбасской шахте получат по 1 млн рублей от ФСС

0
Фото:  

Сотрудники фонда социального страхования РФ сообщили, что семьи погибших шахтеров "Листвяжной" (УК "СДС-Уголь") смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Согласно официальной информации, Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) произведет страховые выплаты родственникам погибших во время ЧП на беловской шахте горняков. Специалисты напомнили, что право на единовременную выплату дети умершего, не достигшие 18 лет или обучающиеся по очной форме до 23 лет. Также в эту категорию входят родители, супруга или супруг, а также другие лица, получение выплаты которыми предусмотрено законом.

‒ Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 млн рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями, ‒ сообщают в прес-службе Кузбасского ФСС РФ.

Отмечается, что выплаты будут произведены в кратчайшие сроки.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31417

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined