Родственники погибших на кузбасской шахте получат по 1 млн рублей от ФСС

Согласно официальной информации, Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) произведет страховые выплаты родственникам погибших во время ЧП на беловской шахте горняков. Специалисты напомнили, что право на единовременную выплату дети умершего, не достигшие 18 лет или обучающиеся по очной форме до 23 лет. Также в эту категорию входят родители, супруга или супруг, а также другие лица, получение выплаты которыми предусмотрено законом.

‒ Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 млн рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями, ‒ сообщают в прес-службе Кузбасского ФСС РФ.

Отмечается, что выплаты будут произведены в кратчайшие сроки.