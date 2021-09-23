Родственники погибшего на работе кузбассовца отсудили у предприятия более 2 млн рублей

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Суд обязал компанию в Кузбассе заплатить миллионы рублей родственникам мужчины, который скончался из-за несчастного случая на работе.

Кузбассовец работал на предприятии водителем автомобиля, занятым на транспортировании горной массы в технологическом процессе. Во время исполнения обязанностей с ним произошел несчастный случай, мужчина погиб.

— В соответствии с актом расследования вины погибшего в результате несчастного случая не установлено, — рассказали в областном УФССП.

Родители и жена погибшего обратились в Анжеро-судженский городской суд и потребовали компенсировать моральный ущерб в размере 700 тыс. рублей каждому родственнику (2,1 млн рублей в целом). Иск был удовлетворен.


Приставы наведались к руководству предприятия и предупредили о последствиях неуплаты долга. Также сотрудники ведомства начали взыскания с банковских счетов должника и арестовали транспорт. В результате решения суда было исполнено, сумма полностью выплачена родственникам погибшего сотрудника.

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